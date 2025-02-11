Штрафы с камер приводят к снижению скорости

В 2024 году снизился рост числа штрафов, выносимых ГИБДД с использованием дорожных камер, который составил чуть более 7%. Эти данные были получены из отчетов МВД, пишет «Коммерсантъ».

В общей сложности инспекция вынесла 237 миллионов постановлений. Для сравнения, в предыдущие годы прирост штрафов с камер достигал 20% ежегодно. Эксперты связывают этот новый тренд с ужесточением правил установки камер, вступивших в силу 1 сентября 2024 года, что привело к необходимости демонтажа части приборов и, соответственно, к снижению количества выданных штрафов.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», единодушно считают, что замедление роста штрафов связано с внедрением масштабной реформы системы фотовидеофиксации. С 1 сентября 2024 года в закон «Об автодорогах и дорожной деятельности» были внесены изменения, установившие закрытый перечень мест и условий для установки камер (выделенные полосы, зоны повышенной аварийности, участки дорожных работ, перекрестки и т.д.), а также правила их обозначения на дорогах. Контрольные зоны камер должны начинаться не ближе чем за 150–300 метров от предупреждающего знака. В результате регионы были вынуждены отключить и демонтировать часть камер, которые не соответствовали новым требованиям.

На прошлой неделе Национальный автомобильный союз предложил использовать беспилотники в качестве аппаратных средств видеофиксации нарушений ПДД, а также применять их в автономном режиме для наказания водителей, в том числе за выезд на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что десятикратно выросло число изъятых у нетрезвых водителей авто.