Нидерланды и Румыния объединили усилия по делу об ограблении музея

Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) объявило о создании совместной следственной группы из представителей правоохранительных и судебных органов Нидерландов и Румынии для расследования кражи четырех ценных румынских артефактов из музея Дренте. Группа получит оперативную, логистическую и юридическую поддержку от Евроюста, пишет ТАСС.

Голландская полиция задержала трех подозреваемых, которые отказываются сообщать местонахождение украденных предметов. Четвертый подозреваемый находится в розыске. Эксперты не исключают возможность переплавки артефактов. Совместная следственная группа, по заявлению Евроюста, будет способствовать оперативному обмену информацией между Нидерландами и Румынией. В связи с продолжающимся расследованием, дополнительная информация пока не разглашается.

Нападение, совершенное с использованием взрывчатки в ночь на 25 января, привело к хищению золотого шлема из Коцофенешти и трех золотых браслетов, предоставленных Национальным музеем истории Румынии для выставки, посвященной Дакской культуре. Общая стоимость украденных артефактов, застрахованных на €5,8 млн, должна быть возмещена Нидерландами в случае, если их не удастся найти.

Ранее Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев.