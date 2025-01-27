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В Таиланде уличный торговец напал на туриста, отказавшегося покупать сувениры

Туриста из Австралии избили в Таиланде за отказ от покупки одежды
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Турист из Австралии отказался покупать одежду у уличного торговца в Таиланде и подвергся нападению. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 26 декабря прошлого года на популярном рынке Палладиум в Бангкоке. Найем Хасан Анту и его жена, Сунайна Мандипа, приехали из Сиднея вместе со своей семьей и гуляли вечером по многолюдной площади, рассматривая еду и одежду, выставленную на продажу. Мандипа и ее мать собирались что-то купить, но отправились дальше, потому что не смогли найти подходящий размер, однако владелец точки стал требовать у них деньги.

«Когда мы отказались платить, поскольку не покупали никакой одежды и не фотографировались с его товаром, он начал кричать, что индийцам запрещено находиться в Таиланде. Я объяснила, что я не индианка, а австралийка, что, похоже, еще больше разозлило его», — рассказывает женщина.

Затем торговец толкнул ее, и в происходящее вмешался муж туристки, Хасан Анту.

«Мой муж встал передо мной и попросил мужчину отойти. Через мгновение продавец развернулся, достал металлический прут с острым наконечником и ударил моего мужа дважды по голове и один раз в грудь», — вспоминает туристка.

Нападавший покинул место происшествия, а у жертвы открылось кровотечение. Жена пострадавшего попыталась остановить кровь и стала просить прохожих о помощи, затем она позвонила в полицию.

В больнице, куда доставили туриста, ему наложили множество швов. Он прошел дополнительные обследования, а также компьютерную томографию. Анализы показали, что у него в мозге образовались сгустки крови, кроме того, мужчина получил небольшой перелом черепа.

Через несколько дней пара смогла вернуться домой. Женщина говорит, что ее муж медленно приходит в себя после пережитого и этот инцидент тяжело отразился на них обоих.

Ранее жительница Таиланда напала на российского туриста, решив, что он снимает ее без разрешения.

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