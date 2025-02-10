Суд признал невменяемой россиянку, удушившую своего семилетнего сына

В Чебоксарах мать не стали судить за удушение собственного ребенка. О решении суда сообщили в республиканском СУ СКР.

В июле прошлого года 30-летняя местная жительница находилась в своей квартире и поссорилась с семилетним сыном. В ходе конфликта мать напала на мальчика и сдавила ему шею. Ребенок не выжил. Против его матери возбудили уголовное дело, но ответить перед судом за содеянное она не смогла из-за состояния своего здоровья.

«Согласно заключению проведенной по уголовному делу судебно-психиатрической экспертизы, в момент указанных событий женщина не могла и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства, может представлять опасность для себя и окружающих», — говорится в сообщении.

В итоге Верховный суд Чувашии отправил женщину на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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