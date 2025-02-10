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Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express

Сенатор Шейкин: члены Совфеда переходят на отечественный мессенджер Express
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Члены Совета Федерации переходят на использование российского мессенджера Express, обеспечивающего, по словам первого заместителя председателя конституционного комитета Совфеда Артема Шейкина, более высокий уровень защиты данных. Об этом парламентарий рассказал РИА Новости.

Шейкин отметил важность этого фактора для служебной переписки, часто содержащей конфиденциальную информацию.

Сенаторы, подчеркнул он, должны быть полностью уверены в защите своих коммуникаций от несанкционированного доступа.

До этого член Общественного совета при Минцифры России, зампред комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Георгий Волков заявил, что WhatsApp давно превратился в проходной двор для мошенников. При этом эксперт подчеркнул, что к этому российские площадки обязывает законодательство РФ.

Эксперт РОЦИТ, эксперт по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов напомнил, что WhatsApp принадлежит глобальному ИТ-гиганту Meta (признана в России экстремистской и запрещена). По его мнению, от компании такого уровня ожидаешь быстрого устранения очевидных проблем.

Ранее врач сообщил, что сообщения в мессенджерах вызывают ощущение хронического стресса.

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