В Госдуме разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена

В ГД разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей

Депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей, список имен может быть утвержден уже в ближайшее время. Об этом сообщила первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая в своем Teelgram-канале.

«Текст готов, все готово, пояснительная записка. <…> Как только мы находим вариант того, откуда мы можем выбирать вот эти имена, то уже готовы к внесению», — написала она.

Она добавила, что законопроект изначально преследовал цель запретить родителям называть мальчиков именами девочек, и наоборот. Позже к закону был представлен расширенный список имен. Она заявила, что нужно защитить детей от того, чтобы их называли «Пельменями, Столами, Тумбочками», добавила Буцкая.

Она отметила, что у родителей должно быть право называть ребенка как им хочется, однако их идеи должны находиться в разумных рамках.

Недавно депутаты партии «Новые люди» предложили разрешить несовершеннолетним менять имя без участия родителей, чтобы защитить их от буллинга.

Ранее в Госдуме объяснили планы по созданию помещений для кормления детей в компаниях.