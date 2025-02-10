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Серийная воровка украла из квартиры в Салехарде мопса и решила оставить его себе

Жительница Салехарда похитила мопса и вернула его после вмешательства полиции
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Shutterstock

В Салехарде женщину будут судить за четыре кражи, сообщили в полиции города.

Все преступления 41-летняя горожанка совершила за пять месяцев — с июня по октябрь прошлого года. Летом безработная женщина гуляла по ночному городу со своим знакомым и украла продукты из торговой палатки, принадлежащей местному предпринимателю.

В сентябре она подобрала утерянную владельцем банковскую карту и в течение восьми часов потратила с нее около 13 тыс. рублей, делая покупки в различных магазинах города. А в следующем месяце рецидивистка вместе со своим приятелем украла спиртное из сетевого магазина.

Правоохранители вышли на подозреваемую после того, как местная жительница заявила в полицию о краже ее собаки. Оказалось, что в июле серийная воровка проникла в чужое жилище и покинула его с хозяйским мопсом. На допросе женщина призналась, что животное ей сильно понравилось и потому она решила оставить питомца себе.

Собака все же вернулась к себе домой, а ее похитительница в ближайшее время ответит за содеянное в суде.

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