Россиянин устроил кражу со взломом ради ящика пива

В Железнодорожном районе Рязани местный житель решил выпить пива и устроил погром в магазине. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в ночь на 8 февраля, в полицию обратились сотрудники торговой точки, которые сообщили о погроме в магазине. Выяснилось, что злоумышленник разбил окно, забрался в торговый зал и вынес ящик пива.

Сотрудники полиции опросили жильцов ближайших к магазину домов и нашли людей, которые видели на пустынной улице мужчину с ящиком в руках. Вора удалось задержать, 26-летний мужчина сидел на скамейке, рядом с ним стояло несколько пустых бутылок. Выяснилось, что злоумышленник гулял по городу и решил подкрепить праздничное настроение спиртным, но магазины уже закрылись. Тогда он разбил окно в супермаркете и забрал ящик пива.

Убегая, мужчина споткнулся и разбил часть бутылок, остальное он попытался выпить, но не успел. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге двое голодных мужчин украли из магазина окорок.