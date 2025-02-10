Россиянин выстрелил в 20-летнего сына, который не помогал ему по хозяйству

В Коми отец отчитал 20-летнего сына за лень и выстрелил в него из ружья

Житель Коми выстрелил из ружья в сына из-за его лени. По информации Telegram-канала «Сапа», инцидент произошел в отдаленном поселке Харьяга на севере региона.

За ужином 47-летний Павел отчитал 20-летнего сына Ивана, который отказывался помогать отцу по хозяйству. Мать семейства попыталась остановить ссору, но между мужчинами завязалась драка.

Женщина решила позвать соседей на помощь и выбежала на улицу, где и услышала выстрелы. В доме она обнаружила истекающих кровью мужа и сына. Оказалось, Павел выстрелил Ивану в живот и предпочел не оставаться в живых. На место вызвали дежурного фельдшера, но было уже поздно.

Правоохранители установили, что разрешения на хранение оружия хозяин дома, ранее судимый за кражу, не имел. Ведется проверка.

Ранее мужчина расправился с шестилетним сыном из-за разрыва с женой.