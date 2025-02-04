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Мужчина расправился с шестилетним сыном из-за разрыва с женой

В Бразилии отец отравил 6-летнего сына после болезненного разрыва с женой
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В Бразилии мужчина отравил сына шоколадным молоком после того, как расстался с его матерью, сообщает Metrópoles.

На прошлой неделе шестилетнего Бернардо нашли в безжизненном состоянии на кровати его бабушки и дедушки в городе Вила-Велья. Спустя два дня полиция штата Эспириту-Санту задержала его отца, 37-летнего Фернандо Нельсона Насименто.

На допросе мужчина признался, что совершил преступление, так как не смирился с разрывом с матерью жертвы. В полиции заявили, что отец мальчика стал преследовать ее, когда пара рассталась.

«Он применял психологическое насилие, искал ее на работе, в церкви. Он обещал измениться, и в итоге они снова сошлись. Но когда они расстались в последний раз, в декабре 2024 года, она пришла в полицейский участок, написала заявление и сказала, что Фернандо угрожает ей и детям», — рассказал представитель полиции.

За день до инцидента мужчина предложил бывшей жене и сыну прогуляться по пляжу. Во время прогулки ребенок рассказал отцу, что его мать собирается переезжать, тогда подозреваемый и решился на преступление. Он дал Бернардо шоколадное молоко с большой дозой успокоительного и принялся его душить.

Однако, по словам судмедэкспертов, пока неизвестно, что стало причиной трагедии — механическая асфиксия в результате удушения или удушье в результате отравления. На кухне в доме подозреваемого была найдена кружка с шоколадным молоком, ставшая основной уликой. Мужчина находится под стражей.

Ранее дядя отравил еду на свадьбе своей племянницы, которая вышла замуж против его воли.

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