В Самаре мужчина поджег дом соседей, напал на полицейского и получил срок 15 лет

В Самаре мужчина получил срок 15 лет за нападение на полицейского

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нападении на полицейского. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В день инцидента 63-летний мужчина поджег дом соседей и сбежал с места, детали произошедшего не уточняются. Позже его обнаружили в состоянии алкогольного опьянения на трассе «Похвистнево – Клявлино». Правоохранитель попытался задержать подозреваемого, но мужчина набросился на него с ножом.

«Незаконные действия правонарушителя были пресечены этим же сотрудником, который после предупреждения в соответствии с требованиями законодательства вынужден был применить табельное оружие», – поделились в ведомстве.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, его обвинили в том числе и в посягательстве на жизнь полицейского. Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы, первые четыре из которых он проведет в колонии особого режима.

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