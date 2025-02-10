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Пожилая мать приготовила сыну зефир с наркотиком и принесла в колонию

SНОТ: в Тверской области пенсионерка принесла сыну в ИК зефир с метадоном
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Тверской области пенсионерку подозревают в попытке пронести наркотики в колонию. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

По данным Telegram-канала, 75-летняя женщина приготовила зефир, но добавила в него метадон. Со сладостями она отправилась в ИК, где ее 45-летний сын отбывал срок за хранение наркотиков.

Пенсионерку задержали до момента встречи с мужчиной. Выяснилось, что в зефир она положила около 200 граммов запрещенного вещества.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пожилая женщина может получить срок до 20 лет лишения свободы.

Подобный случай произошел несколько дней назад в Нижегородской области. Молодой человек попросил 17-летнего знакомого принести ему наркотики в СИЗО. Получив деньги от родителей арестованного, школьник приобрел запрещенное вещество и начинил им конфеты.

Подростка задержали, не дав передать сладости знакомому. Всего он пытался пронести восемь пакетиков.

Ранее юные россиянки принесли мефедрон и гашиш на День открытых дверей в СИЗО.

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