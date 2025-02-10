«Скорые летают по району»: очевидица – о пожаре в ресторане в Сокольниках

Москвичка рассказала, что слышала три хлопка во время пожара в ресторане в Сокольниках

Очевидица пожара в ресторане «Джи Джи Гриль» в московском парке «Сокольники» Александра рассказала «Газете.Ru», что слышала три хлопка, а само здание полыхало.

«Я проходила мимо когда уже вовсю горела территория кафе, пожарная и скорая были на месте. Я слышала три хлопка, очень сильное возгорание, все кафе полыхало, охрана парка и менты близко не подпускали. Машины пожарных и скорых до сих пор летают по району. По количеству скорых, уверена, что были [пострадавшие]. Машины скорой не считала, но больше пяти», – сказала она.

Как сообщили в МЧС, по адресу 1-й Лучевой просек загорелось отдельностоящее одноэтажное строение. Отмечается, что предварительная площадь возгорания – 100 кв.метров. По данным ТАСС, произошло обрушение кровли, пожар был локализован.

Ранее в Москве произошел пожар в бывшем здании Электрозавода.