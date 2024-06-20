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В Красноярске няня, истязавшая детей в детском саду, получила три года колонии

В Красноярске вынесли приговор няне, бившей воспитанников детского сада

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Прокуратура Красноярского края

В Красноярске получила срок помощница воспитателя, бившая и оскорблявшая детсадовцев, женщину отправили в колонию на три года. Об этом сообщает региональная прокуратура.

О поведении сотрудницы частного детсада «Город детства» стало известно после того, как его зафиксировала на видео бывшая работница учреждения. Помощник воспитателя била детей и учила их нецензурно выражаться. Она резко хватала их за руки, «швыряла» на детские стульчики, поднимала детей за плечи и, используя нецензурные выражения, унижала.

Когда ролик, снятый коллегой обвиняемой, распространился в сети, в отношении няни было возбуждено уголовное дело. Приговором суда она признана виновной в истязаниях, ей назначено три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении педагога детского сада. Женщину подозревают в истязании воспитанника. По данным следствия, в ноябре и декабре 2023 года 30-летняя воспитатель детского сада применяла физическую силу к малолетним детям, за непослушание она била двух трехлетних девочек, связывала им руки и заклеивала рты скотчем.

Ранее в Чите женщина обвинила воспитательницу в избиении детей.

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