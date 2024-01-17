В Якутии возбудили дело об истязании детей в школе-интернате

После проверки в республиканской специальной школе-интернате для неслышащих детей в Якутии, было возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, по версии следствия, педагоги и воспитатели за период с 2009 по 2017 годы и с 2022 по 2024 годы причиняли физические и психические страдания воспитанницам, родившимся в 2003 и 2011 годах.

Уголовное дело было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ.

В июле прошлого года СК начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами в этой школе-интернате.

После повторных публикаций в СМИ о жестоком обращении с неслышащими детьми, министерство образования и науки республики заявило, что правоохранительные органы начали новую доследственную проверку. Одна из педагогов заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.