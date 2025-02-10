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Врач рассказал, что сон с питомцами может привести к появлению паразитов в глазах

Independent: врач предупредил, что сон с питомцами чреват появлением паразитов в глазах
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Shutterstock

Врач рассказал, что сон с домашними животными в одной постели может привести к появлению паразитов в глазах людей, пишет Independent.

Американский офтальмолог доктор Дэн Фридрих предупредил людей о риске заражения глаз паразитами из-за сна с домашними животными. Это заключение специалист сделал, основываясь на своем опыте.

«Как часто я вижу паразитов в глазах людей? Чаще, чем вы могли бы подумать. И в основном это происходит из-за того, что люди спят со своими животными», — пояснил доктор Фридрих.

Врач добавил, что одним из распространенных паразитов является клещ Demodex, который часто обнаруживается на ресницах. Этот паразит может вызывать раздражение глаз, помутнение зрения и даже потерю ресниц. Однако, как объяснил доктор Фридрих, эту проблему можно легко решить с помощью специальных средств. Он добавил, что небольшое количество клещей Demodex присутствует у каждого человека, но их активное размножение может быть спровоцировано внешними факторами, такими как близкий контакт с питомцами.

Ранее врачи назвали заболевания, на которые указывают холодные ноги.

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