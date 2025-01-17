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В Госдуме рассказали о ситуации с участником СВО, у которого командование вымогало деньги

Депутат Останина обратилась в прокуратуру из-за ситуации с угрозами бойцу СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась в военную прокуратуру с просьбой взять на контроль ситуацию с участником специальной военной операции (СВО) из Ленинградской области, который пожаловался на вымогательство со стороны командования. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на соответствующее обращение парламентария.

В документе говорится, что представители командования воинской части в городе Луга, где проходил службу военнослужащий, требовали с него отдать им выплату за ранение, по 5 тысяч рублей за каждый день отпуска и 150 тысяч рублей по возвращении. По словам Останиной, «отдельное поведение должностных лиц» дискредитирует Вооруженные силы России.

Депутат также заявила, что избиения военного командирами и угрозы отправить его «в страшные места» не должны остаться без внимания органов.

16 января «Осторожно, новости» сообщили, что этот 40-летний военнослужащий дважды отправлялся на фронт и возвращался в часть после ранений. После первой травмы в июне 2024 года ему был нужен отпуск для оформления документов на новорожденных детей. За отпуск с него якобы потребовали пять тысяч рублей за каждый день его отсутствия в части.

После того, как он вернулся в часть, у него потребовали еще 150 тысяч рублей, а когда он отказался платить, отправили в бой. Там отец четырех детей снова получил ранение и вернулся в часть, где его принудили отдать выплату в миллион рублей за травму в бою. Терапевт освободил мужчину от службы, однако начальство не согласилось с этим решением. Жена военного направила запросы в Следственный комитет и прокуратуру.

Ранее россиянина посадили за нападение на участника СВО.

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