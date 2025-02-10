Россиян могут обязать маркировать батареи в квартирах ради борьбы с контрафактом

В России могут ввести обязательную маркировку радиаторов центрального отопления и их секций, а также отопительных конвекторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления кабмина, разработанный Минпромторгом РФ.

«Так, с 1 сентября 2025 г. планируется введение требований по регистрации в информационной системе маркировки участников оборота соответствующей продукции, а с 1 ноября 2025 г. — по нанесению средств идентификации на вводимую в оборот продукцию», — рассказали в пресс-службе ведомства.

С 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года проходит эксперимент по маркировке отдельных отопительных приборов. В нем на добровольной основе принимают участие производители радиаторов центрального отопления и отопительных конвекторов, а также импортеры таких приборов и торговые организации.

Целью эксперимента названа отработка механизмов противодействия проникновению контрафакта на рынок.

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