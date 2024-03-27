В России стартовал эксперимент по маркировке отопительных приборов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о запуске эксперимента по маркировке отдельных отопительных приборов. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперимент будет проходить с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года. В нем на добровольной основе могут принять участие производители радиаторов центрального отопления и отопительных конвекторов, а также импортеры таких приборов и торговые организации.

Целью эксперимента названа отработка механизмов противодействия проникновению контрафакта на рынок.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался об улучшении ситуации с подачей отопления в регионе.

По информации губернатора, в Солнечногорске было решено подключить блочно-модульные котельные. В Химках после аварии сняли дефектный участок трубы и установили заплатку. В Электростали переоформили у недобросовестного собственника котельную и отремонтировали ее, в частности заменили сетевые насосы и теплообменники. В Талдоме после прорыва трассы устранили аварию. В Подольске завершаются работы по врезке к котельной в целях повышения температуры и давления, там также подключили десять блочно-модульных котельных.

Ранее на ремонт котельных в Подмосковье выделили 10 млрд рублей.