Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Питалась своими фекалиями»: педиатр издевалась над собакой и держала ее в баке

В США педиатр морила собаку голодом и держала ее в пластиковом контейнере
close
Shutterstock

В США педиатра арестовали по подозрению в жестоком обращении с животными — у нее дома нашли собаку, которую женщина едва не заморила голодом. Об этом сообщает FOX32.

Согласно отчету полиции, собаку породы португальская водяная собака по кличке Бетти обнаружила домработница в марте 2024 года. Женщина пришла убирать квартиру, из которой выселялась 38-летняя Анита Дамодаран, хозяйка животного. Собака лежала в пластиковом контейнере в ванной комнате.

По словам зоозащитника Джона Гарридо из Фонда спасения бездомных животных, собака была едва жива.

«Ее исхудавшее до крайней степени тело покрывали язвы, ожоги от мочи. Шерсть была спутана. Вероятно, эта бедняжка выживала, питаясь собственными фекалиями», — предположил Гарридо.

После расследования полиция выдала ордер на арест хозяйки собаки. Через некоторое время женщину задержали во Флориде. Она заявила, что собака якобы принадлежала ее родителям, а о том, что она оказалась в ее предыдущей квартире, женщина не знала.

Решением суда подозреваемая обязана оставаться в штате Иллинойс и соблюдать комендантский час, пока суд не рассмотрит ее дело.

Ранее в России призвали ужесточить наказание за содержание хищных животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами