«Питалась своими фекалиями»: педиатр издевалась над собакой и держала ее в баке

В США педиатр морила собаку голодом и держала ее в пластиковом контейнере

В США педиатра арестовали по подозрению в жестоком обращении с животными — у нее дома нашли собаку, которую женщина едва не заморила голодом. Об этом сообщает FOX32.

Согласно отчету полиции, собаку породы португальская водяная собака по кличке Бетти обнаружила домработница в марте 2024 года. Женщина пришла убирать квартиру, из которой выселялась 38-летняя Анита Дамодаран, хозяйка животного. Собака лежала в пластиковом контейнере в ванной комнате.

По словам зоозащитника Джона Гарридо из Фонда спасения бездомных животных, собака была едва жива.

«Ее исхудавшее до крайней степени тело покрывали язвы, ожоги от мочи. Шерсть была спутана. Вероятно, эта бедняжка выживала, питаясь собственными фекалиями», — предположил Гарридо.

После расследования полиция выдала ордер на арест хозяйки собаки. Через некоторое время женщину задержали во Флориде. Она заявила, что собака якобы принадлежала ее родителям, а о том, что она оказалась в ее предыдущей квартире, женщина не знала.

Решением суда подозреваемая обязана оставаться в штате Иллинойс и соблюдать комендантский час, пока суд не рассмотрит ее дело.

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