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Россиянину пришили руку к животу, чтобы решить вопрос с новообразованием на руке

В Подмосковье врачи пришивали пациенту руку к животу после удаления опухоли
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Министерство здравоохранения Московской области

В больнице Черноголовки врачи на несколько месяцев пришивали руку пациента к животу, сделав ему пересадку кожи. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Как уточнили в ведомстве, 89-летний пациент поступил в медучреждение с жалобами на новообразование на поверхности кисти правой руки. Исследование тканей показало доброкачественный характер опухоли. Чтобы удалить ее, медики приняли решение «применить необычный метод замещения дефекта — удаление образования с пересадкой кожи с передней стенки живота».

«Учитывая размер образования, закрыть дефект кожи местными тканями не представлялось возможным. Для замещения дефекта использовали лоскут, который был выкроен из передней брюшной стенки. На протяжении трех месяцев рука была подшита к животу, чтобы лоскут успешно прижился и не случилось отторжения. Затем мы провели отсечение руки от брюшной стенки», — рассказал хирург больницы Дмитрий Зинатулин, добавив, что после окончания манипуляций пациент вернулся к обычной жизни.

Курс реабилитации помог пенсионеру восстановить функции руки.

Ранее в Петербурге врачи спасли женщину с 11-сантиметровым отломком катетера у сердца.

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