Российские врачи спасли пациентку с 11-сантиметровым отломком катетера у сердца

В Петербурге врачи спасли женщину с 11-сантиметровым отломком катетера у сердца

В Санкт-Петербурге врачи Елизаветинской больницы извлекли из верхней полой вены 35-летней пациентки 11-сантиметровый отломок катетера. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Женщина поступила в клинику из другого медучреждения, где она проходила лечение, во время которого часть катетера случайно обломилась и ушла в вену.

«Требовалась экстренная эвакуация катетера из сосудистого русла, так как он мог продолжить свое движение по стокам крови, попасть в правое предсердие и в вызвать экстрасистолическую аритмию или желудочковую тахикардию. Также при таком состоянии есть угроза тромбоэмболии легочной артерии», — пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Глеб Сараев.

Доктор пояснил, что отломок катетера захватили с помощью специального инструмента и извлекли из тела.

По словам Сараева, ситуация с поломкой катетера встречается довольно редко: один-два случая в год на три тысячи пациентов.

Ранее пациентку с застрявшим в сердце катетером спасли врачи из Нижневартовска.