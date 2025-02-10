Эксперт предрекла рост спроса на туры в Абхазию с запуском авиасообщения

Аэропорт Сухума впервые за 30 лет принял рейс из России, и уже планируется запуск регулярного авиасообщения. Это положительно скажется на развитии туристической отрасли, уже сегодня среди россиян наблюдается рост спроса на путевки в Абхазию после январского затишья, рассказала 360.ru директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева.

В начале года, по словам специалиста, интерес россиян к Абхазии упал на 20% из-за политической нестабильности. Но сейчас ситуация меняется, туристы уже активно бронируют отдых на лето и осень. На ближайшее время прогнозируется дальнейший рост, так как многие предпочитают дождаться итогов предстоящих выборов. Повлияет на это и тот факт, что многие россияне, отдыхавшие в Анапе, из-за разлива нефти выберут абхазское направление, считает турэксперт.

«Абхазия — страна, в которой каждый найдет для себя что-то уникальное и интересное: для кого-то это прекрасное море, водопады, изумительная флора, для кого-то — памятники истории и архитектуры, других прельщает гастрономия, местная кухня», — добавила она.

На сегодняшний день топ самых популярных возглавляют Гагра, Пицунда, Сухум и другие города. Что касается цен, то неделя отдыха в Абхазии во время майских праздников обойдется в 70 тысяч рублей, а затем дешевле — в 60 тысяч рублей.

Напомним, первый тестовый рейс из Москвы аэропорт «Сухум» принял 7 февраля. Ожидается, что сообщение двух городов будет возобновлено на регулярной основе к маю текущего года.

В альянсе турагентств ранее усомнились в востребованности чартеров из России в Абхазию.