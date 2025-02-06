Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Костроме спасли ребенка, застрявшего в батарее

В Костроме ребенок заигрался и застрял ногой в батарее
close
МКУ (признана в РФ террористической организацией) «Центр гражданской защиты города Костромы»/VK

В Костроме спасатели помогли ребенку, который случайно застрял ногой в горячей батарее. Об этом сообщает Центр гражданской защиты населения города.

В экстренные службы обратилась мать несовершеннолетнего. Женщина сообщила, что сын играл, случайно просунул ногу между секциями батареи и застрял. Конечность быстро отекла, освободить ребенка самостоятельно родители не смогли.

Спасатели, прибывшие на вызов, при помощи нехитрых манипуляций за несколько минут вытащили ногу мальчика из ловушки.

До этого сообщалось, что в Узбекистане спасли мальчика, застрявшего в стиральной машине. Инцидент произошел в микрорайоне Иттифак города Джизак. Маленький мальчик по неосторожности оказался внутри. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Для того, чтобы спасти ребенка, им понадобилось специальное оборудование, ребенка вызволили и передали родителям. Где они находились в момент произошедшего, не уточняется.

Ранее российский школьник случайно вдохнул колпачок от ручки и едва не задохнулся.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами