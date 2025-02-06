В Костроме спасли ребенка, застрявшего в батарее

В Костроме ребенок заигрался и застрял ногой в батарее

В Костроме спасатели помогли ребенку, который случайно застрял ногой в горячей батарее. Об этом сообщает Центр гражданской защиты населения города.

В экстренные службы обратилась мать несовершеннолетнего. Женщина сообщила, что сын играл, случайно просунул ногу между секциями батареи и застрял. Конечность быстро отекла, освободить ребенка самостоятельно родители не смогли.

Спасатели, прибывшие на вызов, при помощи нехитрых манипуляций за несколько минут вытащили ногу мальчика из ловушки.

До этого сообщалось, что в Узбекистане спасли мальчика, застрявшего в стиральной машине. Инцидент произошел в микрорайоне Иттифак города Джизак. Маленький мальчик по неосторожности оказался внутри. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Для того, чтобы спасти ребенка, им понадобилось специальное оборудование, ребенка вызволили и передали родителям. Где они находились в момент произошедшего, не уточняется.

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