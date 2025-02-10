В Москве подвели итоги фестиваля в честь китайского Нового года

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве», проходивший в столице с 28 января по 9 февраля, посетили около 1,5 миллиона человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, большой интерес среди жителей и гостей столицы вызвали мастер-классы по каллиграфии и созданию драконов из бумаги, настольные игры и уличные представления, шоу барабанщиков и чайные церемонии.

Посетители фестиваля за эти дни купили 50 тыс. порций горячих блюд и закусок и около 30 тыс. сувениров. Также они могли отведать аутентичные китайские блюда в местных ресторанах, специальной подготовивших особенное меню. Наиболее популярны оказались национальные десерты.

28 января в центре Москвы состоялось торжественное открытие фестиваля, посвященного Китайскому Новому году. На Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, ВДНХ, в Камергерском переулке и Московском зоопарке появились тысячи красных фонариков, миллионы огней, праздничные национальные костюмы, барабанщики и мифические драконы. Сердцем фестиваля стала Манежная площадь. Новогодний антураж там переформатировали в традиционном китайском стиле: елочные шары заменили красными фонариками, тыквами, колокольчиками, расписными веерами, ель обвил огромный дракон с желтым брюхом и такого же цвета глазами. Подробнее о фестивале — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае на смену году Дракона пришел год Змеи.