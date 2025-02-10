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В ГД предложили регистрировать организаторов благотворительных сборов через «Госуслуги»

В Госдуме предложили создать реестр организаторов благотворительных сборов
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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

В Государственной думе предложили разработать законопроект об обязательной регистрации через «Госуслуги» в специальном реестре граждан, собирающих деньги на благотворительность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгу Занко.

«Есть предложение создать реестр физических лиц — организаторов благотворительной деятельности в сети «Интернет», — сказала она.

По ее словам, для этого необходимо будет внести изменения в закон «О благотворительной деятельности».

Занко считает, что человек, который соберется организовать благотворительный сбор, должен будет зарегистрироваться в специальном реестре через «Госуслуги», получить идентификационный номер и завести отдельный банковский счет для сбора. Она добавила, что это поможет защититься от мошенничества.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что в последние месяцы наблюдается рост случаев мошенничества с поддельными квитанциями за ЖКХ.

Ранее в МВД пояснили, почему «Госуслуги» никогда не обзванивают пользователей.

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