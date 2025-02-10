В МВД пояснили, почему «Госуслуги» никогда не обзванивают пользователей

На данный момент специалисты продолжают фиксировать звонки мошенников под предлогом обновления аккаунта на портале «Госуслуги», однако конечной целью злоумышленников является получение смс-сообщения с кодом для входа в аккаунт и кражи данных пользователей. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Госуслуги не обзванивают пользователей! Это технически невозможно, так как, по официальному сообщению, порталом в настоящий момент пользуется более 110 млн человек», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, чтобы обзвонить всех пользователей за месяц, нужна команда штатом в 7,5 тыс. человек, однако это экономически и организационно нереализуемо.

До этого стало известно, что комиссия правительства по законопроектной деятельности планирует рассмотреть пакет поправок в десятки законов, направленных на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками.

Власти хотят запретить использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, кредитных организаций, Банка России, операторов связи, владельцев соцсетей, агрегаторов товаров и услуг, а также сервисов размещения объявлений.

Ранее адвокат дал совет тем, на кого мошенники взяли кредит.