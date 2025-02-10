Красный Крест опроверг сообщения о ситуации с ВИЧ в Мелитополе

Российский Красный Крест опроверг публикации украинских изданий по ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе Запорожской области, назвав их ложными. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

«Российский Красный Крест заявляет, что распространяемая информация о якобы опубликованных нашей организацией данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе является ложной», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, РКК не ведет мониторинг подобных заболеваний в этом и других городах и никто не публиковал подобных отчетов. Специалисты отметили, что все скриншоты и документы, использующиеся в публикациях, поддельные.

В организации добавили, что подобные фейки уже появлялись ранее. В РКК призвали журналистов внимательно проверять источники и не распространять ложные сведения.

До этого сообщалось, что бойца СВО из Челябинской области, который подхватил вирус иммунодефицита (ВИЧ), пребывая в зоне спецоперации, могут снова отправить на фронт. По словам жены военного, он подписал контракт весной 2023-го, а в декабре того же года его привезли в госпиталь с контузией. Анализы показали, что у военного ВИЧ, гепатиты А и В.

Ранее пожилая россиянка потеряла полгода жизни из-за перепутанного анализа на ВИЧ.