Пожилая россиянка потеряла полгода жизни из-за перепутанного анализа на ВИЧ

В Свердловской области 60-летняя женщина полгода не лечила ВИЧ, который перешел в СПИД из-за ошибки в анализах. Об этом сообщает kp.ru.

Первые серьезные проблемы со здоровьем у пожилой жительницы Сысерти начались в конце 2022 года. Она несколько месяцев ходила от врача к врачу в надежде найти причину недуга. Медики предполагали, что герпес на теле, резкое похудение могут быть связаны с последствиями перенесенного ковида. В мае 2023 года ее госпитализировали в местную больницу, где взяли тест на ВИЧ. Но, как утверждает дочь пациентки, врачи перепутали фамилию ее матери, поэтому результаты затерялись.

В июне женщина повторно сдала тест на ВИЧ-инфекцию, и ей пришел отрицательный результат. В июле состояние пациентки ухудшилось — начала подниматься температура до 39 градусов. В сентябре диагностика показала наличие в легких у свердловчанки множественных узлов — ее направили на госпитализацию в Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии. Для стационара пациентка вновь сдавала тест на ВИЧ, который в этот раз оказался положительным.

«На бумажке с анализом была пометка, что тест был положительным еще в июне. Я привезла маму домой, мы внимательно пересмотрели первый анализ и только тогда поняли, что он принадлежит другому человеку», — поделилась дочь пациентки.

Она отметила, что за полгода никто из специалистов не заметил ошибки.

За упущенное время у пожилой свердловчанки развился туберкулез, а ВИЧ перешел в СПИД. Сначала пациентка получила лечение от туберкулеза, а затем специалисты подключили антиретровирусную терапию от СПИДа. Несмотря на опасения врачей по поводу тяжелого состояния пациентки, ее организм начал борьбу.

Сейчас дочь пациентки пытается привлечь к ответственности медиков, которые, по ее мнению, виноваты в допущенной ошибке с анализами.

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