Японская компания предлагает бесплатный алкоголь сотрудникам в офисе и отпуск по похмелью

Японская компания предлагает сотрудникам алкоголь и отпуск по похмелью вместо высокой зарплаты, пишет Oddity Central.

Технологическая фирма Trust Ring Co., Ltd. из Осаки стала известна благодаря своим необычным льготам: сотрудникам предлагают бесплатные алкогольные напитки на работе и дополнительные дни отпуска для восстановления после похмелья.

Генеральный директор компании признает, что конкурировать с крупными игроками в финансовом плане невозможно: начальная зарплата в Trust Ring составляет $1500, что близко к минимальной заработной плате в стране. Чтобы привлечь молодые таланты, руководство решило предложить сотрудникам вот такие бонусы.

Если сотрудник перебрал с выпивкой, он может воспользоваться «отпуском по похмелью» и прийти на работу позже без лишних вопросов.

«Благодаря системе отпусков по похмелью я могу вернуться на работу к 12 часам дня. Это позволяет мне выспаться и работать более эффективно», — рассказала одна из работниц.

Ранее сообщалось, что японские пенсионеры стали совершать преступления ради достойной старости в тюрьме.