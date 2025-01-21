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Россияне оценили свои перспективы на рынке труда в 2025 году

hh.ru: треть россиян оценили положение на рынке труда позитивно
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Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

29% опрошенных россиян оценили свои перспективы на рынке труда как исключительно позитивные, годом ранее таковых было 27%, а в 2023 году — 21%, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования российского сервиса по поиску работы hh.ru.

Среди тех, кто оценил свои позиции позитивно, 40% — это представители высшего и среднего менеджмента, 37% юристов, 36% специалистов из сферы развлечений и массмедиа, 35% айтишников.

Еще 26% респондентов оценили свое положение как стабильное. Чаще всего так характеризовали ситуацию работники из сферы закупок (34%), розничной торговли (31%), транспорта, логистики и перевозок, а также рабочий персонал (по 30%).

Во вторник онлайн-школа английского языка Skyeng представила результаты исследования, в котором выяснили, как часто россияне пытались получить работу в международной компании и какие барьеры мешали им успешно пройти собеседование. В ходе опроса выяснилось, что 16% успешно прошли собеседования и получили предложение о работе.

Ранее стало известно, что почти 40% россиян освоили новую профессию за последние три года.

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