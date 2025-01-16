Врач назвала главные признаки аллергии на холод

Врач Логина: зуд и отек могут быть признаками аллергии на холод

Отек, покраснение открытых участков тела, крапивница и зуд кожи могут быть симптомами холодовой аллергии. Об этом «Москве 24» рассказала врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

Она пояснила, что такая реакция проявляется на фоне того, что на холоде происходит выброс гистамина тучными клетками. Помимо этого, ее может вызвать повышенная чувствительность к холодовым белкам.

«Проявляется аллергия на холод отеком, покраснением открытых участков тела, которое сопровождается нередко зудом и жжением. Есть холодовая крапивница — это высыпания не только на открытых участках кожи, но и на нижних конечностях. Они похожи на ожог крапивы, укус комара и сопровождаются сильным зудом», — сказала Логина.

Врач уточнила, что установить диагноз может врач-аллерголог. По ее словам, для этого существует проба Дункана, в ходе которой на нижнюю треть предплечья кладется кусочек льда для оценки реакции. Эксперт добавила, что вылечить такую аллергию можно с помощью собственных иммунных клеток, лимфоцитов.

Дерматолог ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Анна Пугнер до этого рассказала «Газете.Ru», что наследственная холодовая крапивница может привести к образованию волдырей на коже у ребенка, а также к боли в суставах и повышению температуры тела.

Ранее россиян предупредили о риске холодового шока при купании в проруби.