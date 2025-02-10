Отправляющимся на СВО жителям Марий Эл будут выплачивать 2,6 млн рублей

Жителям Марий Эл, которые станут участниками СВО, будут выплачивать от республики по 2,6 миллиона рублей. Об этом рассказал глава региона Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

«‎Подписал указ о повышении региональной выплаты до 2,6 миллиона рублей добровольцам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Еще 400 тысяч выделяет Минобороны России», — говорится в сообщении.

Таким образом, жители Марий Эл, принявшие решение отправиться в зону СВО, получат три миллиона рублей.

До этого сообщалось, что участники СВО смогут получать выплаты за увечья вне зависимости от месте, где увечье было получено. Проект приказа вносит поправки в действующие правила. На данный момент повышенные выплаты полагаются в случае получения ранений на территории новых российских регионов, а также Украины.

Например, сейчас участникам СВО с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в 3 млн рублей, с легкими — 1 млн рублей. При этом в Курской области, где действует режим контртеррористической операции, единовременное пособие в случае ранения составляет 100 тыс. рублей, если ранение повлекло инвалидность — 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит свыше 11 млрд руб. на выплаты раненым бойцам СВО.