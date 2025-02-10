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Отправляющимся на СВО жителям Марий Эл будут выплачивать 2,6 млн рублей

Глава Марий Эл Зайцев: отправляющиеся на СВО жители получат по 2,6 млн рублей
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Жителям Марий Эл, которые станут участниками СВО, будут выплачивать от республики по 2,6 миллиона рублей. Об этом рассказал глава региона Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

«‎Подписал указ о повышении региональной выплаты до 2,6 миллиона рублей добровольцам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Еще 400 тысяч выделяет Минобороны России», — говорится в сообщении.

Таким образом, жители Марий Эл, принявшие решение отправиться в зону СВО, получат три миллиона рублей.

До этого сообщалось, что участники СВО смогут получать выплаты за увечья вне зависимости от месте, где увечье было получено. Проект приказа вносит поправки в действующие правила. На данный момент повышенные выплаты полагаются в случае получения ранений на территории новых российских регионов, а также Украины.

Например, сейчас участникам СВО с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в 3 млн рублей, с легкими — 1 млн рублей. При этом в Курской области, где действует режим контртеррористической операции, единовременное пособие в случае ранения составляет 100 тыс. рублей, если ранение повлекло инвалидность — 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит свыше 11 млрд руб. на выплаты раненым бойцам СВО.

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