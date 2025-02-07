Гендиректор сотрудничавшей с МО РФ фирмы стал фигурантом дела о мошенничестве

Генеральный директор ООО «Диона» Аслан Петросян стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Главное военное следственное управление СК РФ.

В заявлении уточняется, что предпринимателя обвиняют в хищении денежных средств при реализации национального и федерального проектов. По информации ведомства, в 2023 году министерство обороны РФ заключило с рядом компаний многомиллионные контракты на поставку строительных материалов. Договоры были подписаны в рамках федерального проекта «Автомобильные дороги Минобороны РФ» и национального проекта «Безопасные качественные дороги». ООО «Диона», в свою очередь, приняло участие в работе в качестве субподрядчика.

«При исполнении контрактов Петросян путем подлога документов и поставки материалов ненадлежащего качества похитил бюджетные денежные средства в особо крупном размере», — подчеркнули в СК РФ.

О какой именно сумме идет речь, в сообщении не уточняется. Известно только, что разбирательство в рамках уголовного дела было взято на контроль Главным военным следственным управлением СК РФ.

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