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После пьяного стрима в соцсетях у россиянки забрали четырехлетнего сына

В Канске у россиянки забрали сына после пьяного стрима в соцсетях

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УМВД по Красноярскому краю

В Канске у 25-летней россиянки забрали четырехлетнего сына после того, как она запустила пьяный стрим в соцсетях. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По информации ведомства, 28 октября россиянка, воспитывающая двоих сыновей в возрасте семи и четырех лет, в течение дня расписала спиртные напитки. Старший мальчик в это время находился у бабушки, а младший дома со своей матерью.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина начала вести видеотрансляцию в соцсети. Она показала зрителям свое состояние и условия, в которых находится ребенок. Неравнодушная женщина, увидевшая это, сообщила о происходящем в полицию.

Прибывшие на место стражи порядка оценили обстановку в жилище и сочли ее опасной для здоровья малолетнего. Мальчика поместили в Центр семьи «Канский», где ему оказали медицинскую и психологическую помощь. В отношении россиянки составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Ранее россиянка обвинила бывшего мужа в похищении пятилетней дочери.

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