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В Новосибирске организовали проверку из-за танцев подростков на стримах для китайцев

В Новосибирске МВД проводит проверку из-за стримов с девушками для граждан КНР
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Global Look Press

В Новосибирске полиция проводит проверку, связанную с публикацией о работе россиянок на трансляциях для китайских зрителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным местных Telegram-каналов, уроженец Китая привлекал местных жительниц для эфиров в соцсети WeChat. Там они якобы танцевали в открытых нарядах для зрителей из КНР.

Во время трансляций зрители просили девушек выполнить те или иные действия, за которые они отправляли средства. Среди ведущих были в том числе и несовершеннолетние. Доход между «работницами» якобы распределял уроженец Китая.

Сейчас полиция проводит проверку, которая поможет определить законность такой деятельности. Результаты мероприятий находятся на контроле у прокуратуры Октябрьского района Новосибирска.

До этого в Подмосковье правоохранители задержали 33-летнюю женщину, которая организовала притон в одной из квартир дома на проспекте Генерала Белоборода. Иностранка искала «работниц» и получала деньги за их встречи с мужчинами.

Ранее житель Москвы написал заявление в полицию на экс-супругу после того, как нашел ролик с ее участием в интернете.

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