Названы главные причины сильной тяги к сладкому

Нехватка солнечного света может провоцировать повышенную тягу к сладкому. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог-эндокринолог Мария Дубская.

По ее словам, в этом случае сладкие продукты могут выступать в качестве источника энергии, который поможет на время взбодриться. Кроме того, причиной может быть стресс. Сладкое способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья и дает ощущение, что жизнь налаживается, пояснила диетолог.

«При этом увеличение тяги к сладкому может предупреждать и о развитии сахарного диабета — как первого, так и второго типа. При заболевании сахар в крови резко падает и человека сразу тянет на продукты, богатые простыми углеводами, которые быстро всасываются и исправляют ситуацию», — продолжила Дубская.

Она добавила, что пристрастие к сладостям может сигнализировать о нехватке важных микроэлементов в организме. Например, хрома или железа. При сильной тяге к сладкому стоит консультироваться с врачом, заключила эксперт.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого говорил, что полный отказ от сладкого станет проще, если постепенно заменять шоколад и кондитерские изделия на фрукты и орехи.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях употребления сладких напитков.