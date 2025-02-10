Названа самая популярная пицца в России

Самой популярной у россиян пиццей оказалась «ветчина и грибы»

Наиболее популярной начинкой для пиццы в России является «Ветчина и грибы». К такому выводу пришли аналитики АТОЛ, проведя исследование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Доля покупок пиццы с ветчиной и грибами за 2024 год составила 17%. Интересно, что в прошлом году итальянское лакомство с этими ингредиентами занимало лишь четвертую строчку рейтинга с долей продаж 7%.

На второй строчке по количеству покупок оказалась «Маргарита», которую выбирали в 16% случаев. Примечательно, что в прошлом году доля продаж «Маргариты» была в два раза выше (34%). На третьем же месте — «Пепперони», которую выбирали при каждой восьмой (13%) покупке.

Еще 12% продаж пришлось на «Мясную» пиццу, 10% — на «4 сыра», 8% — на «Гавайскую», 6% — на «Барбекю». Спрос на остальные виды этого итальянского блюда суммарно составляет 18%.

Ранее были названы самые популярные рецепты пиццы у россиян.