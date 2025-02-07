Россиянам рассказали, как приготовить полезную пиццу

Чтобы пицца получилась полезной, вместо жирных колбас и сыра следует использовать более легкие источники белка, такие как курица или морепродукты. Такой совет в интервью РИАМО дал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Основа тоже играет важную роль — цельнозерновое тесто или даже вариант из цветной капусты будет намного легче для пищеварения, чем традиционное белое тесто», — сказал специалист.

Он также посоветовал заменить калорийные соусы на томатный без добавленного сахара и добавить больше свежих овощей.

Что касается частоты употребления пиццы, лучше ограничиться одной-двумя порциями в месяц, отметил Белоусов. Особенно осторожными, по его словам, стоит быть людям с чувствительным пищеварением. Например, тем, кто плохо переносит дрожжевое тесто или имеет проблемы с ЖКТ.

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