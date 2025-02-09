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Финляндия проведет свое расследование после взрывов на танкере «Коала»

Финский президент Орпо пообещал расследовать инцидент с танкером «Коала»
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Александр Дрозденко/Telegram

Финский президент Петтери Орпо сообщил в соцсети X, что страна проведет свое расследование после инцидента с перевозившим мазут танкером «Коала» в Ленинградской области.

Он также заявил, что в стране повышена готовность к реагированию на разливы нефти.

Как пишет Ilta Sanomat, для получения сведений по поводу произошедшего с танкером финская погранслужба подняла в небо самолеты, которые смогут обнаружить разливы нефтепродуктов. Кроме того, береговая охрана страны запросила у РФ дополнительные данные об инциденте.

В ночь на 9 февраля на борту танкера «Коала» в порту Усть-Луга во время подготовки к отплытию произошли три взрыва. Членам экипажа удалось эвакуироваться, однако машинное отделение начало заполняться водой. После этого судно село на мель. Вокруг него установили боновые заграждения. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что угрозы разлива нефтепродуктов нет, а судно пришвартовали в порту.

Ранее российский кабель оборвался в Финском заливе.

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