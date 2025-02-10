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Россиянка заявила об изнасиловании, скрывая измену от мужа

В Якутии женщина пыталась скрыть измену от мужа и заявила об изнасиловании
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Shutterstock

В Верхоянском районе местная жительница получила штраф за заведомо ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Осенью 2024 года жительница поселка Батагай обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. Полицейские провели проверку и установили, что заявительница намеренно оговорила своего знакомого, пытаясь скрыть факт измены от мужа.

В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе, приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Ульяновске девушка солгала об изнасиловании, чтобы отомстить студенту из Таджикистана, который пообещал ей iPhone, но обманул. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по двум статьям и арестовали. «Жертва» объяснила, что заявление ей пришлось написать из-за матери, которая поверила в выдуманную дочерью историю об изнасиловании. Позже девушка захотела поменять показания, но следователи пригрозили ей наказанием за ложный донос, и она передумала.

Ранее россиянин попросил жену оговорить его, чтобы попасть за решетку из-за нехватки денег.

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