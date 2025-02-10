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Депутат о налоге на бездетность в России: «Это глупость»

Депутат Останина: налог на бездетность является глупостью
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Нина Зотина/РИА Новости

Налог на бездетность, который предлагали ввести в России в 2024 году, является «глупостью». Об этом в интервью kp.ru рассказала председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Сначала создай условия, чтобы молодая семья могла реализовать свое желание родить ребенка, а потом уже спрашивай: мы тебе условия создали, квартиру дали, работу дали, зарплата у тебя хорошая, чего не рожаешь-то?» — подчеркнула депутат.

В октябре 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю пока неизвестны детали инициативы о введении налога на бездетность. По его словам, в СССР этот налог вряд ли повлиял на демографическую ситуацию, и прежде, чем вводить его вновь, нужно проанализировать этот опыт.

О введении налога на бездетность заговорили в начале октября — вернуть его предложил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. В 2020 году такое предложение выдвинула председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Что в России думают об этой инициативе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что россияне против налога на бездетность.

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