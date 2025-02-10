Старейшей жительнице Чехии исполнилось 108 лет

Старейшая жительница Чехии Блажена Страхотова отметила свое 108-летие. Об этом сообщает Чешское радио.

«Мой муж унаследовал от родителей завод по производству газированной воды, я пережила войну, национализацию, когда все предприятия были закрыты, нам пришлось съехать из дома, мы занимались доставкой стройматериалов», — поделилась она.

Женщина всю жизнь занималась ручным трудом, также работала продавщицей в колбасном магазине.

Страхотова рассказала, что не стремится в дом престарелых и самостоятельно готовит себе завтрак, который включает в себя ломтик хлеба и ложку меда на нем. Кроме того, она ежедневно занимается спортом.

Страхотова родилась 9 февраля 1917 года в Славичине Злинского края, сейчас проживает в Ческе-Будеевице.

В настоящее время в Чехии живут около тысячи человек в возрасте старше 100 лет, подавляющее большинство из которых — женщины.

В начале января сообщалось, что старейшей жительницы планеты Томико Итооки не стало в возрасте 116 лет. Титул старейшего человека в мире она получила в декабре 2023 года. Теперь им обладает 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.

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