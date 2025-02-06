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Эксперт рассказал, что поможет увеличить продолжительность жизни

Доктор технических наук Гущо назвал 12 факторов долголетия
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Habrovich/Shutterstock/FOTODOM

Существуют 12 факторов, которые помогут увеличить продолжительность жизни. Об этом заявил заслуженный изобретатель РФ, автор более 120 российских и зарубежных патентов, доктор технических наук Юрий Гущо в беседе с kp.ru.

К первым трем факторам он отнес свежий воздух, воду и правильное питание. Также важны психическое здоровье и движение, подчеркнул Гущо.

«На физкультуру отводите один-два часа в день как минимум. Двигательную нагрузку нельзя чем-либо заменить», — отметил он.

Кроме того, в числе факторов долголетия Гущо назвал очищение организма, образование, наследственность, экологию, труд, медицину (диспансеризацию) и избавление от вредных привычек.

В прошлом году американские ученые из Иллинойсского университета в Чикаго пришли к выводу, что человечество приближается к верхней границе ожидаемой продолжительности жизни. Результаты исследования показали, что женщины продолжают в среднем жить дольше мужчин. Повышение общей продолжительности жизни также продолжается, но процесс начал замедляться. В 1990-х годах глобальный показатель вырос на 2,5 года за 10 лет. С 2010 по 2020 год он составил лишь 1,5 года.

Ожидается, что с 2020 по 2030 год средняя продолжительность жизни увеличится еще на 1,5 года при наилучшем сценарии.

Ранее ученые выяснили, что мужчины в городах живут дольше сверстников из сельской местности.

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