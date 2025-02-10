У берегов Вануату произошло землетрясение

Вблизи берегов Тихоокеанского островного государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки произошли в 65 километрах от столицы страны Порт-Вилы. Очаг землетрясения находился на глубине 18 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Власти не объявляли об угрозе возникновения цунами.

9 февраля исследователи Колумбийского университета предупредили, что в США может произойти землетрясение в 9 баллов (из 12 возможных) и последующее 30-метровое цунами на Тихоокеанском побережье страны.

В тот же день после мощного землетрясения на западном побережье острова Пуэрто-Рико объявили угрозу цунами. Эвакуация не объявлялась, но жителей попросили держаться подальше от воды.

Ранее российские ученые нашли новый способ изучения землетрясений.