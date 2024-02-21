Ученые нашли самый длинный след волка в Европе по помету

Испанские ученые из Автономного университета Барселоны (UAB) отследили самое длинное путешествие волка в Европе по помету зверя. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Как показал анализ экскрементов, самец серого волка по имени GW1909m преодолел не менее 1240 километров от места своего рождения близ города Нордхорн в Германии, чтобы пересечь Францию и добраться до Каталонских Пиренеев в Испании, где и поселился недалеко от одной из деревень. Последний раз хищника видели в той местности около года назад.

По словам ученых, путешествие GW1909m побило рекорд его безымянного сородича, который прошел 1092 километра между Норвегией и Финляндией.

Исследователи отметили, что столь длинный путь служит примером поведенческой пластичности и физических возможностей волков, подчеркнув, что зверю приходилось идти через ландшафты с крупными городами.

По мнению специалистов, длительные странствия волков помогают им находить отдаленные популяции сородичей, что предотвращает генетическую изоляцию и близкородственное скрещивание.

Ранее в кишечнике диких волков нашли потенциальное лекарство для собак.