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В Карачаево-Черкесии восемь населенных пунктов остались без газа из-за аварии

Темрезов: 8 населенных пунктов в КЧР отключены от газоснабжения, ведутся работы

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Bela Szandelszky/AP

Восемь населенных пунктов одного из районов Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) были отключены от газоснабжения из-за аварии. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Аварийно-восстановительные работы ведутся в Прикубанском районе на участке межпоселкового газопровода в районе села Знаменское, рассказал глава КЧР.

«В связи с этим отключены от газоснабжения 8 населенных пунктов Прикубанского района, газоснабжение которых осуществлялось от ГРС Усть-Джегута», — сказал он, отметив, что на время ремонтных работ снижены объемы газа в котельных Черкесска.

На месте прорыва находятся члены правительства КЧР, над возобновлением подачи газа работают специалисты газовой службы, а в самих поселениях работают сотрудники администрации района для взаимодействия с местными жителями.

Власти прилагают все усилия, чтобы сегодня завершить восстановительные работы и возобновить подачу газа, добавил Темрезов.

12 декабря МЧС сообщало, что два человека пострадали из-за взрыва бытового газа в частном двухквартирном доме в Бийске.

Ранее эксперт объяснил, как получить перерасчет за отсутствие тепла в квартире.

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