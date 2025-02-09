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Россиянам рассказали, кому может грозить изъятие участка

Юрист Соловьев объяснил, кому может грозить изъятие участка
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С 1 марта 2025 года вступит в силу новый закон, который устанавливает трехлетний срок для освоения земель, находящихся в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных участков. О возможных последствиях изъятия заброшенных земельных участков в интервью RT рассказал доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Эта норма, вопреки распространенным заблуждениям, в первую очередь касается участков, которые заросли кустарником, сорняками, заболочены или захламлены. Собственнику предоставляется три года для того, чтобы провести необходимые работы и начать использовать землю по назначению», — пояснил юрист.

Соловьев добавил, что в течение этого времени собственник не будет нести ответственности за нецелевое использование земли, так как фактически он еще не приступил к ее использованию.

«По истечении трех лет собственник будет нести ответственность за неиспользование участка, и контрольные органы смогут зафиксировать нарушения. Важно отметить, что новый закон не расширяет основания для изъятия земельных участков и не увеличивает штрафы за их неиспользование. Они остаются прежними — если участок не используется по целевому назначению в течение трех лет. Перед изъятием земельного участка проводятся контрольные мероприятия. Владельцы участков, на которых выявлены признаки неиспользования, могут устранить нарушения в установленном порядке», — уточнил Соловьев.

Ранее были названы условия, при которых не удастся продать земельный участок.

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