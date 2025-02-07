График аварийных отключений света введен в нескольких областях Украины

График аварийных отключений электричества введен в шести регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго».

Так, ограничения действуют в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Кроме того, аварийные отключения электричества распространились на подконтрольные Киеву территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Президент Украины Владимир Зеленский до этого сообщал, что в стране уничтожены 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации. По словам украинского президента, за последнее время Украина лишилась около 9 ГВт мощностей. Он добавил, что у Киева есть «четкий план», как в этом году построить в стране до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы — еще 4 ГВт.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине ужесточили графики отключений света.