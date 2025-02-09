Устранена авария на Большом Ставропольском канале

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в своем Telegram-канале, что аварийная ситуация на Большом Ставропольском канале устранена.

«Аварийная ситуация на Большом Ставропольском канале, откуда поступает вода на Кавказские Минеральные воды (КМВ), устранена», — сообщил он.

В настоящее время идет заполнение систем подающих водововодов от канала. После этого от главной насосной станции начнется заполнение систем водоснабжения.

Таким образом, вода появится в системах Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Лермонтова, Предгорного и Минераловодского муниципальных округов.

Ворошилов уточнил, что вода в домах Пятигорска появится вечером.

9 февраля стало известно, что жители города Пятигорска в Ставропольском крае остались без воды из-за аварийной ситуации, произошедшей на фоне непогоды. Отмечалось, что «особые климатические условия» привели к образованию шуги в Большом Ставропольском канале. В результате подача исходной воды на Кубанские очистные сооружения была снижена на 60%.

Ранее в одном из домов в Москве прорыв трубы с горячей водой привел к короткому замыканию.